Spaccio di droga in Valcuvia, arrestato a Brenta il “cavallo” dei pusher

Ancora manette per droga in Valcuvia: martedì mattina una pattuglia Radiomobile dei carabinieri di Luino ha arrestato un trentenne italiano a cui sono stati trovati circa 300 grammi di hashish in casa.

L’uomo potrebbe essere implicato nel giro di spaccio nei boschi che ha portato all’arresto due settimane fa di due spacciatori magrebini armati di pistola e roncole.

Gli investigatori considerano l’uomo un “cavallo” dei pusher, un fiancheggiatore che forniva supporto e appoggio a chi spacciava nella zona di San Quirico.

È attesa in mattinata la direttissima per convalida e valutazione dell’eventuale misura cautelare.