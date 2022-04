Staffette Resistenti nella terra dei Laghi

L’idea del “giro resistente” nasce dalla voglia di unire storia e ciclismo partendo da quello che la provincia di Varese offre sia dal punto naturalistico che storico.

In questo percorso si affronta un itinerario ciclistico molto interessante per i paesaggi, le sfide affrontate (la salita al monte San Martino con i suoi 9km) e i luoghi simbolo come il Brinzio, punto di riferimento per i ciclisti Varesini e non solo.

Inoltre il discorso della memoria e la storia della resistenza partigiana in provincia di Varese: si visiteranno diversi “cippi-targhe-monumenti” – luoghi in cui sono morti dei partigiani – per arrivare infine al sacrario del monte San Martino, dove è avvenuta una delle prime battaglie della resistenza partigiana in Italia.

La prima pedalata commemorativa avvenuta un paio di anni fa è nata casualmente, con l’intento di ricordare in modo diverso la festività del 25 Aprile. Condividendo l’idea con amici ciclisti si è pensato di ampliare la proposta.

Gli itinerari sono stati pensati e condivisi ed è stato interessante reperire informazioni, approfondirle e scoprire storie passate e da non dimenticare. Si visiteranno molti luoghi e vie dei nostri paesi spesso dimenticati o ignorati in cui nostri connazionali, la maggior parte tra i 18 e 25 anni, sono stati uccisi per difendere l’idea di Libertà. Per ricordare alcuni nomi: B.Baj, W.Marcobi, R.Vanetti ed i 44 partigiani seppelliti appunto nel sacrario in cima al San Martino.

Quest’anno si faranno 2 diversi itinerari: da Varese (dove è presente un percorso con sette tappe e altrettante targhe commemorative) e Solbiate Olona partenza originaria. I gruppi si ritroveranno ai piedi della salita finale – appunto l’accesso al monte San Martino – dove ogni partecipante col proprio passo affronterà le dure rampe finali. In cima ci ritroveremo anche con chi vorrà salire a piedi per: racconti, aneddoti tante altre storie Partigiane.

Per contatti:

cell. 3408568556

mail: staffetteresistenti@gmail.com

Fb. https://www.facebook.com/groups/2940333879518657/

Evento: https://fb.me/e/7QtTZMyfp