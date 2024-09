Anche a Cazzago Brabbia c’è “Puliamo il Mondo”

Il Comune di Cazzago Brabbia ha aderito alla XXXII edizione di Puliamo il Mondo – Per un Mondo di Pace. L’iniziativa nazionale si terrà domenica 22 settembre con ritrovo al Lago di Piazza dalle 9:30 per la registrazione dei partecipanti e partenza alle 10:00 per la pulizia dei sentieri.

Un’edizione pensata per tutti ma con un occhio di riguardo ai bambini.

«Infatti – spiega l’amministrazione – si crede fortemente nell’atto educativo intrinseco nell’evento e la scelta di invitare a partecipare tutti i bimbi, ed in particolare quelli dell’asilo e della scuola presenti sul territorio, e di svolgere l’iniziativa nella giornata di domenica, e non in oratorio scolastico, nasce dalla volontà di avere più generazioni insieme nella condivisione di questo momento».

Per tutta la durata dell’evento sarà presente un angolo lettura con diversi albi illustrati che daranno vita a momenti di lettura condivisa grazie a delle volontarie “Nati per leggere”. I bimbi saranno coinvolti anche in una caccia al tesoro che permetterà, una volta rientrati al punto di partenza, di giocare alla “raccolta differenziata”. Si consiglia abbigliamento adeguato.

Si ricorda che il Lago di Piazza è raggiungibile solo a piedi e si consiglia di usare i parcheggi di via Roma, via Pascoli e viale Caduti.

In caso di maltempo l’evento sarà posticipato con avviso dedicato sui social e verrà segnalata nuova data.