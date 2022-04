Tamburi per la pace, a Olgiate Olona lo spettacolo di danza e ritmi afro brasiliani

Lo spettacolo di danza & ritmi afro brasiliani del Gruppo Pé No Chão di Recife è in programma per sabato 23 aprile, alle 21

Area 101, in collaborazione con l’Ufficio Cultura di Olgiate Olona, l’Amministrazione comunale di Olgiate Olona e JazzAltro organizza “Tamburi per la pace”, lo spettacolo di danza & ritmi afro brasiliani del Gruppo Pé No Chão di Recife (Brasile).

Pé No Chão è un progetto pedagogico che nel 1994 ha iniziato a lavorare con bambini e adolescenti che vivevano per le strade di Recife, nel nord-est del Brasile.

Da sempre musica, danza e teatro sono stati tra gli strumenti privilegiati nel lavoro quotidiano con i ragazzi di strada. A partire dal 2001, gruppi di loro sono stati coinvolti in progetti di messe in scena poi portate in tournée in Europa e quest’anno saranno nostri ospiti per l’unica rappresentazione in Italia.

Nelle favelas le percussioni svolgono un ruolo particolare e complesso: sono la ‘voce narrante’ delle vicende di una endemica situazione di violenza (una vera e propria guerra non dichiarata tra gruppi di potere, bande malavitose, istituzioni pubbliche e ‘dimenticati’ della popolazione più povera) che spesso si consumano lontano dalla vista dei più; sono l’invito forte a non distogliere lo sguardo, un richiamo al risveglio della coscienza. Sono il ritmo (e l’alimento) del muoversi, del marciare, dell’agire per il cambiamento, il rinnovamento in nome della pace, del progresso e della giustizia sociale.

L’intero ricavato della serata sarà devoluto al Gruppo Pé No Chão. Ingresso € 10, è consigliata la prenotazione. Cinema Teatro AreaA101 – Olgiate Olona Via Bellotti 22. Per info e prenotazioni: 3292111160 – info.area101@gmail.com.