Torna il concorso artistico “Obiettivo Parco del Lanza”

Tra pochi giorni il Parco della Valle del Lanza compie 20 anni e le attività che bollono in pentola sono molte e tutte da vivere. Il compleanno del Plis sarà il 30 aprile, data in cui verrà presentato il programma dei “festeggiamenti”.

In attesa, è in fase di partenza la nuova edizione del concorso artistico “Obiettivo Parco del Lanza”, dedicato a fotografi e pittori, professionisti o semplici appassionati, che fanno rivivere tramite le loro opere le bellezze e le particolarità del Parco.

Come per la precedente edizione, ci sono quattro categorie, tre dedicate alla fotografia: “Colori dei Parco”, “Fauna e Micromondo” e “Giovani Obiettivi”. Una sarà dedicata alla pittura: “Dipinto nel Lanza”.

Per approfondire le tematiche e scoprire il regolamento si può visitare la pagina dedicata sul sito (guarda qui).

Main sponsor sarà anche per quest’anno l’agenzia Cantoni Tours di Davide Cantoni che, per il vincitore della categoria giovani, mette in palio un week end gratuito in una meta italiana. Inoltre, grazie alla collaborazione di MS Photo, il vincitore tra i giovani avrà la possibilità di approfondire le proprie abilità di fotografo guidato in un set fotografico da Mattia Martegani e Serena Zaetta.

Per tutti i primi tre classificati delle quattro categorie, un cesto di prodotti alimentari locali delle aziende del Parco del Lanza.