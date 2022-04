Torna il servizio di bike sharing a Varese

Torna il bike sharing a Varese: l’amministrazione comunale presenterà il nuovo servizio alla stampa, davanti al multipiano Sempione, nella giornata di domani 13 aprile.

Il bike sharing a Varese è arrivato in realtà con i mondiali del 2008, e allora si chiamava Gimme Bike. Ancora farragginoso nella sua iscrizione e scarsamente radicato in città, è però sempre stato usato poco e negli ultimi anni era andato definitivamente in disuso.

Ora il suo ritorno, in versione moderna: a raccontare novità e potenziamenti ci saranno Davide Galimberti, sindaco di Varese, Andrea Civati, assessore alla Mobilità e i gestori del nuovo servizio: che racconteranno come verranno usati i molti nuovi stalli sistemati in città durante l’inverno, che hanno fatto presagire novità importanti a chi li ha notati, come ad esempio una corposa presenza di bici a pedalata assistita.