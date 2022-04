I tre amici dei Gentle Giant

E con il terzo disco arriva anche il concept album per gli ottimi Gentle Giant, anche se è bene chiarire subito che per loro la complessità strumentale sarà sempre predominante sui testi. E’ comunque la descrizione della vita di tre compagni di scuola che prenderanno strade diverse, per trovarsi però tutti insoddisfatti. Il primo diventerà un operaio (Working All Day) e si lamenterà dei sogni giovanili restati tali; il secondo diventerà un artista ma sotto alle apparenze (Peel The Paint) resta la “vecchia bestia selvaggia” che non si è placata; il terzo un uomo d’affari (Mr.Class And Quality) e sembra il più solido dei tre, beandosi del suo successo. Non chiarissima la fine, dove pare che i tre si ritrovino con tutte queste considerazioni come ricordi. Nulla di trascendentale come testi, se vogliamo, ma come dicevo all’inizio nei Giant è la musica a farla da padrona, e questo disco ci mostra un gruppo nella sua maturità artistica: il loro passare da temi quasi pastorali all’hard rock è straordinario ed è davvero un peccato che, sebbene successo ne abbiano avuto, non siano arrivati ai livelli di Yes o ELP. Per chi non li conoscesse Three friends è un ottimo inizio.

Curiosità: per la tournée USA del 1972 la casa discografica mise sotto contratto Eddie Carmel, l’uomo più alto del mondo (pare intorno a 2,70 m!!!): indubbiamente un Gentle Giant. Purtroppo morì prima dell’inizio del tour.

La rubrica 50 anni fa la musica