Tre giorni di cerimonie per ricordare la Liberazione a Busto Arsizio

Busto Arsizio celebra il 77esimo anniversario della Liberazione. Tante iniziative dal 22 al 26 aprile che vedono l’Amministrazione comunale impegnata in collaborazione con le associazioni Anpi sez. Giovanni Castiglioni, il Raggruppamento patrioti Alfredo di Dio, ex Deportati, il comitato Amici del tempio civico, gli Amici di Angioletto, le Famiglie caduti e dispersi in guerra, il Gruppo alpini Busto Arsizio, Noi della Comerio Ercole e il tavolo delle scuole superiori “La storia ci appartiene”.

«Dopo due anni di celebrazioni limitate dalle restrizioni imposte dalla pandemia, torniamo finalmente a celebrare questo anniversario in presenza e con un programma ricco di spunti di riflessione – afferma il sindaco Emanuele Antonelli -. Auspico una partecipazione ampia, soprattutto da parte dei più giovani a cui abbiamo il dovere di passare il testimone della Memoria: sottolineo che lunedì in caso di maltempo non ci fermeremo davanti al Tempio civico, ma sarà la sala del Consiglio comunale, con i suoi cento posti circa, ad accogliere i saluti istituzionali e l’intervento del relatore. Entrambi i luoghi hanno un significato importante, non solo per ciò che rappresentano, ma anche perchè sono intitolati ad Angioletto Castiglioni, testimone degli orrori della guerra che ha speso la sua esistenza per promuovere tra i giovani i valori della libertà, della democrazia, della pace, da sempre nostro esempio nella programmazione delle attività di valorizzazione della memoria insieme alle associazioni e alle scuole».

Il programma

Venerdì 22 aprile alle 12.15 al palazzo di Giustizia verrà deposta una corona di fronte alla lapide dedicata a Cosimo Orrù, magistrato antifascista del tribunale di Busto, arrestato dalle SS il 20 giugno del ‘44, trasferito nel carcere di San Vittore a Milano, e poi deportato nel campo di Flossemburg, dove trovò la morte dopo aver subito innumerevoli soprusi e atrocità.

Lunedì 25 aprile dalle 8 si terrà un omaggio personale ai luoghi della memoria allestiti con il tricolore. Alle 8.30 al tempio civico S. Anna ci sarà la santa messa dedicata ai Caduti, celebrata da monsignor Severino Pagani. Alle 9.30 sarà deposta una corona d’alloro davanti al monumento ai caduti di piazza Trento Trieste: un gesto simbolico non solo in omaggio ai caduti, ma anche per ricordare la necessità di continuare a coltivare e a salvaguardare i valori di questa giornata, la democrazia, la pace, la libertà. Alle 9.45 verrà deposta una corona al monumento alla Resistenza in via Fratelli d’Italia. Alle 10.00 sarà deposta una corona anche al tempio civico Sant’Anna, a seguire, nello spazio intitolato ad Angioletto Castiglioni (in caso di maltempo in sala Consiglio) si terranno i saluti delle autorità e l’intervento “La nostra storia è l’oggi” a cura del professor Robertino Ghiringhelli, storico dell’Università Cattolica di Milano.

Martedì 26 aprile alle 10.00 in villa Tovaglieri (casa del Novecento), nel Giardino della Riconoscenza allestito in occasione della Giornata della memoria, è in programma la piantumazione di alberelli dedicati ai partigiani di Busto Arsizio, a cura degli studenti del liceo sportivo Acof Olga Fiorini.