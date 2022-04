Trofeo Garbosi, festa per tutti. Due vittorie per l’ABA Legnano, una per Padova

Festa per tutti, come da tradizione, al termine del Trofeo Garbosi: la manifestazione di basket giovanile ha completato la sua 41a edizione con le finali disputate tra Pasqua (l’under 12) e Pasquetta (under 13 e 14).

Le partite del Lunedì dell’Angelo si sono disputate al palasport di Malnate, sede scelta quest’anno dall’organizzazione e hanno confermato quanto si era visto già domenica a Gallarate: e cioè che l’edizione 2022 del torneo è stata nel “segno” dell’ABA, l’Accademia Basket Altomilanese che si occupa di coordinare le attività giovanili di Knights Legnano e Sangiorgese.

Due i successi colti dall’ABA: nell’under 12 i giovanissimi di Fabrizio Mezzera hanno superato la Virtus Luino con il punteggio di 60-46. In semifinale i “neo-campioni” avevano sconfitto 64-50 il BBG Gallarate mentre i luinesi avevano avuto la meglio sulla Robur Varese per 63-57.

Bis nella categoria maggiore (e, in un certo senso, principale) ovvero l’under 14: in questo caso gli altomilanesi di Giovanni Todisco hanno battuto i pari età della Blu Orobica Bergamo (club storicamente molto attivo nel settore giovanile) per 63-57. Le semifinali avevano visto il successo dell’ABA su Vigodarzere (71-52) e quello dei bergamaschi sulla Pallacanestro Varese (67-62).

Nella categoria di età intermedia, l’under 13, vittoria invece per una squadra veneta ovvero la Virtus Padova che ha avuto la meglio in volata, con il risultato di 70-67, sull’Azzurra Trieste. Padova aveva superato in semifinale proprio l’ABA (66-59) mentre i giuliani si erano imposti su Spinea (63-38).