Un cadavere recuperato nel Ceresio a Caslano

Il cadavere di un 76enne è stato ritrovato nel lago Ceresio a Caslano.

La Polizia cantonale cerca eventuali testimoni, invitati a contattare la Centrale comune d’allarme allo 0848 25 55 55.

Il corpo è stato avvistato il 13 aprile, poco prima delle 9.30, all’altezza della riva di via Meriggi a Caslano. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause della morte.