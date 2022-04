Un grosso cervo investito a Caronno Varesino

Un grosso esemplare di cervo è stato investito oggi, mercoledì 27 aprile, a Caronno Varesino in direzione di Carnago. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e fortunatamente, a parte l’animale, non ci sono stati feriti. Un ulteriore episodio che ripropone il tema della sicurezza legato alla presenza di fauna selvatica in aree sempre più urbanizzate.