Un libro come medicina: all’ospedale Gaetano Pini di Milano una biblioteca per bambini dedicata a Matilde

Si celebra domani, 2 aprile, la Giornata Internazionale del libro per bambini.

Una ricorrenza che l’ospedale Gaetano Pini di Milano ricorda con la storia di Matilde, una bambina ricoverata per una frattura alla spina tibiale. I suoi giorni di degenza divennero più sopportabili proprio grazie ai libri: « Ero triste, mi sentivo sola, non sapevo cosa fare, l’incidente mi aveva distrutta sia fisicamente ma soprattutto psicologicamente. I libri erano il posto dove rifugiarmi. Andare nella biblioteca dell’ospedale e vedere finalmente tutti quei libri mi ha fatto sentire a casa. Dopo giorni di smarrimento, ero di nuovo sicura di avere una casa in cui potevo rimanere per sempre».

Un’altra Matilde, nel 2014, non fu altrettanto fortunata: a 3 anni è morta sulle piste, mentre era con il suo maestro di sci, a causa di un ragazzo che la travolse, sbucando da un dosso a 50 chilometri orari. I suoi genitori hanno trasformato il dolore per la perdita in impegno sociale, hanno fondato una onlus, “Il sorriso di Matilde”, che si è battuta per norme più severe che garantiscano maggiore sicurezza sulle piste.

Non solo, l’associazione si occupa anche di progetti strettamente legati a interventi a sostegno dell’infanzia e, nel 2016, ha allestito nel reparto di Ortopedia Pediatrica dell’ASST Gaetano Pini-CTO, diretto dal dott. Antonio Memeo, una biblioteca, ricca di libri per bambini e adolescenti. Ed è proprio in biblioteca, situata all’interno di un’area ludico-didattica, che Matilde e sua mamma Beatrice hanno trascorso il tempo del ricovero e hanno raccontato questa esperienza in una lettera d’accompagnamento a uno scatolone di libri donati al Pini.