Un tratto di via Bonghi a Busto Arsizio diventerà a senso unico

La giunta, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Viabilità Loschiavo, ha approvato un atto d’indirizzo finalizzato alla riorganizzazione della circolazione e della sosta in zona “tre Ponti”.

L’ufficio Sicurezza viabilistica del Comando di Polizia locale ha infatti verificato la presenza in zona di alcune criticità, riconducibili, in particolare, alle caratteristiche strutturali della via Bonghi, che nel tratto da via Codroipo a via Castellanza presenta una larghezza insufficiente a garantire il transito bidirezionale e la sosta dei veicoli, e all’assenza in viale Sardegna di parcheggi per mezzi pesanti che possano ovviare alle situazioni di intralcio e pericolo per la circolazione.

Allo scopo di migliorare i livelli di sicurezza e le condizioni di movimento e sosta dei cittadini, saranno quindi istituiti il senso unico di marcia in via Bonghi, nel tratto da via Codroipo a via Castellanza, con direzione consentita verso viale Sardegna e il divieto di sosta in viale Sardegna ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t.