Ad Azzate torna il concorso per la Festa della Repubblica

Torna il concorso organizzato dall’Anpi e dal Comune di Azzate per celebrare la festa della Repubblica Italiana.

Per partecipare occorre preparare un elaborato che abbia per tema il ricordo della fondazione della nostra Repubblica o la stesura della sua Costituzione. I lavori verranno valutati da una giuria composta da alcuni cittadini del comune di Azzate e dal Consiglio Comunale dei Ragazzi. Al vincitore sarà consegnato un premio di 200 euro offerto dall’Anpi (nella foto la vincitrice dell’anno scorso Matilda Carlesso)

Regole per la partecipazione

L’elaborato può essere realizzato utilizzando qualsiasi forma di espressione artistica: disegno, poesia, testi, video, canzoni, sculture , foto…libera la tua creatività. Il lavoro finale dovrà essere consegnato in biblioteca negli orari di apertura o inviato via e-amail a infoazzate@comune.azzate.va.it entro e non oltre il 31 maggio 2022, ore 18. Il vincitore verrà annunciato e premiato la mattina del 2 giugno in occasione della consegna della Costituzione ai diciottenni. Dopo la premiazione il lavoro preparato sarà lasciato a disposizione della comunità