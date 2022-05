Al Campo dei Fiori ritorna l’astro trekking

Una passeggiata notturna sul Monte Chiusarella per osservare le stelle. Appuntamento per venerdì 27 maggio

A spasso di notte per i boschi del Campo dei Fiori, fino alla vetta del Monte Chiusarella, per osservare le stelle lontani dall’inquinamento luminoso. Venerdì 27 maggio ritorna l’astro trekking. Davide Canil, accompagnatore di media montagna, insieme a un astronomo esperto accompagnerà i partecipanti per una nuova edizione di questa iniziativa.

Il ritrovo è venerdì alle 19:30 alle Rasa di Varese. Da qui si partirà verso la meta. Il percorso ha poco dislivello ed è adatto a tutti. È però consigliato arrivare provvisti dell’attrezzatura adeguata: scarponcini da escursionismo, torcia Frontale, zaino da almeno 15 litri, borraccia con almeno 1,5 litri d’acqua, snack al sacco, abiti comodi e tecnici, giacca antivento e una maglietta di ricambio. La passeggiata avrà una durata complessiva di circa quattro ore. Il ritorno è previsto per le 23.30.

Per ulteriori informazioni si può consultare il programma a questo link, oppure scrivere una mail a canildavide@gmail.com oppure inviare un messaggio Whatsapp al +393476010612. L’iscrizione costa 25 euro e comprende anche l’assicurazione infortuni.