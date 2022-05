Al Teatro Giuditta Pasta di Saronno arriva la rassegna “Studenti in scena 2022 – XXIV^ edizione”

Come di consueto nel mese di maggio il teatro Giuditta Pasta mette a disposizione il proprio palco alle scuole del saronnese.

Ogni anno insegnanti, referenti, dirigenti scolastici, famiglie e allievi popolano il nostro piccolo grande teatro, facendolo diventare la loro casa.

Il merito di “Studenti in Scena” è quello di avvicinare i giovani al teatro, non solo come spettatori, ma anche come protagonisti del “fare teatro” aiutandoli ad avere maggiore consapevolezza del loro mondo interiore e del rapporto con il proprio corpo. Il teatro li guida ad esercitare un controllo sulle proprie emozioni e li aiuta a superare difficoltà ed insicurezze attraverso l’espressione creativa.

Il Teatro Giuditta Pasta mette a disposizione di docenti e studenti tutto il suo know how premettendo ai ragazzi di vivere un’esperienza artistica di primissimo livello paragonabile a quella vissuta dalle compagnie e dagli attori professionisti che calcano il nostro prestigioso palcoscenico.

Per tutte le scuole che partecipano alla rassegna è indicato come tema TELEMACO e la forza del de-siderio, partendo dal testo “L’ora di Lezione- per un’erotica dell’insegnamento” di Massimo Recalcati.

Da quest’anno il premio verrà realizzato da una scuola cittadina e sarà realizzato nel rispetto del tema proposto. Per l’edizione 2022, il premio verrà curato dall’Istituto ITIS G. Riva di Saronno. Il premio verrà assegnato ad ogni scuola al termine del proprio spettacolo, quale riconoscimento per avere dato vita alle proprie emozioni ed essere tornati ad animare la nostra scatola magica.

GLI APPUNTAMENTI

