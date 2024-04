“Fiori d’Amore”, un abbraccio musicale alla Madonna dal coro Anemone di Ispra per Good Samaritan

Good Samaritan ODV è lieto di collaborare con il coro Anemone di Ispra diretto dal M° Cristina Majocchi, accompagnato al pianoforte dal M° Angela Villa e composto esclusivamente da voci femminili di diverse nazionalità.

Insieme proporranno un concerto intitolato: “Fiori d’Amore: un abbraccio musicale alla Madonna”, per celebrare la figura di Maria nel mese che la ricorda. Il repertorio è vasto e variegato e sarà intervallato dalle letture di poesie, proprio dedicate alla Madonna.

Questo il messaggio che ci manda la presidente del coro Anemone, Lipsa Dorelia Simona, che riflette benissimo l’impegno e la mission dell’ensemble: “Nel cuore della nostra voce, nella forza delle radici culturali e nell’abbraccio dell’amore, troviamo la bellezza che nutre il nostro cammino artistico e umano”.

Il concerto avrà luogo nel meraviglioso contesto della Chiesa di Santa Maria Annunciata in Brunello (via Santa Maria 20), domenica 5 maggio alle ore 16.30. L’ingresso è a offerta libera a sostegno dei progetti che l’associazione Good Samaritan ODV porta avanti, da più di 25 anni, in Uganda a favore dei bambini e delle donne vulnerabili.

In occasione del concerto sarà aperto il MERCATINO SOLIDALE dell’associazione, dalle 14.30 alle 18.30, che propone deliziosi prodotti realizzati a mano con materie prime locali dalle donne ugandesi del progetto Wawoto Kacel: dalle stoffe tinte a mano con le quali si realizzano tovaglie, runner, presine, grembiuli, ai bellissimi intrecci di foglia di banano con cui si realizzano sotto piatti, cesti e originali pochette; dai filati a mano orditi al telaio da cui nascono scialli e copri divano, alla bigiotteria in perle di carta che propone modelli di collane veramente insoliti.

A questi si aggiungono le proposte culinarie in collaborazione con realtà solidali: il laboratorio dolciario della Casa Don Puglisi di Modica che propone i cioccolati di Modica e le colombe al pistacchio; la pasticceria C’est la vie di Giacomo Aceti di Varese che ci delizia con i biscotti al cioccolato d’Uganda; l’Anfass-Radici del fiume di Somma Lombardo che propone sali aromatici, sputafuoco e spaghettata e la cooperativa Libero Mondo dalla quale arrivano la composta di mango bio (deliziosa anche coi formaggi) e la new entry: la composta tropical bio, ma anche le tisanelle (miele aromatizzato pronto per una tisana in tazza) che hanno spopolato a Natale e altre nuove proposte come la crema di marroni e mandorle e il sugo di lenticchie.

Le proposte sono tantissime e possono essere combinate tra loro per creare il regalo perfetto per la festa della mamma. L’ingresso al mercatino è libero. Se si desidera è possibile acquistare i prodotti sullo shop on-line.

Prossime aperture: domenica 12-19-26 maggio e domenica 16 giugno in occasione del’aperitivo solidale.

Tutto il ricavato del mercatino solidale andrà a favore del progetto “Cooperativa Wawoto Kacel” che mette al centro le persone, la comunità, le risorse naturali e l’ecologia. Le donne ugandesi che ne fanno parte sono vittime di discriminazione sociale, soffrono di malattie o vivono una particolare situazione di fragilità. La Cooperativa è un punto di riferimento per loro e per la comunità e diventa un luogo di riscatto ed emancipazione.

Il compito della Cooperativa è quello di creare prodotti di valore e restituire ai produttori il guadagno. Accanto alla dimensione commerciale, che permette la sostenibilità del progetto, la Cooperativa investe anche in corsi di alfabetizzazione, di gestione della famiglia e dei conflitti, garantisce cure mediche, una dieta sana e variegata e un sostegno psicologico a tutte le donne malate di AIDS, disabili e svantaggiate.

L’acquisto di uno dei prodotti artigianali si trasforma perciò in dignitose opportunità per le donne vulnerabili del progetto.

Sito: https://www.good-samaritan.it/

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/GoodSamaritanODV

Pagina Instagram: https://www.instagram.com/GoodSamaritanODV/

Persona di riferimento: Susanna Tadiello

Numero di telefono: 3495297872

.