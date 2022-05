All’assemblea dell’ordine degli ingegneri di Varese si parlerà di guerra in Ucraina

Martedì 3 maggio alle 16.30 si terrà nella sala convegni di Ance a Varese l’assemblea di bilancio dell’Ordine degli ingegneri. Per l’occasione si parlerà di guerra in Ucraina con Carlo Biffani, uno dei maggiori esperti di antiterrorismo in Italia, e Paolo Capitini, generale dei corpi di reazione rapida.

(nella foto: Pietro Vassalli, presidente ordine degli ingegneri della provincia di Varese)

Paolo Capitini è esperto di scienze strategiche e di storia militare, ma soprattutto è un generale di grande esperienza militare. Ha preso parte a diverse operazioni all’estero tra cui: Somalia, Bosnia, Kosovo, Ciad e Repubblica Centro Africana, Haiti e Libia. Ha prestato servizio presso il Comando operativo di vertice interforze a Roma, il Corpo di reazione rapida della Nato a Lille e la Scuola sottufficiali esercito a Viterbo.

Carlo Biffani è impegnato a livello nazionale e internazionale in attività di risk assessement e risk mitigation per conto di aziende ed enti. Fra i luoghi nei quali ha svolto incarichi ci sono l’Algeria (dal 1994) l’Iraq (dal 2004), il Sudan Darfur per conto del MAE (2006) la Libia (dal 2011) la Somalia (2014) oltre alla maggioranza dei Paesi Europei, del Sud America, il Libano ed il Kazakhistan.