Auto a fuoco in un garage di Cassano Magnago, i vigili del fuoco spengono le fiamme

Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e e mettere in sicurezza lo stabile dopo l’incendio scaturito da un’auto parcheggiata in un box privato. Il fumo si è alzato nel tardo pomeriggio di martedì 17 maggio in un’abitazione di via Ada Negri, sul posto sono accorsi du mezzi dei vigili del fuoco e la polizia locale di Cassano Magnago. L’intervento è stato risolto.