Azione nomina i coordinatori di Busto Arsizio e Gallarate

Il direttivo provinciale di Azione, guidato dal segretario provinciale Maurizio Marin, ha nominato 2 nuovi coordinatori locali: si tratta di Gigi Sardella, che guiderà il gruppo di Busto Arsizio e Luigi Fichera, nuovo referente per il gruppo di Gallarate.

Le 2 sezioni erano momentaneamente prive di una guida a causa di riorganizzazioni interne al partito e saranno entrambe in piazza la prossima settimana, per presentarsi nuovamente ai cittadini e confrontarsi con loro sui bisogni insoddisfatti dei 2 comuni, oltre che per affrontare tematiche di respiro nazionale come i referendum sulla giustizia.

«Busto Arsizio è il comune più popoloso della nostra Provincia e una proposta politica nuova non può prescindere dalla nostra città – ha commentato il neo coordinatore di Busto Gigi Sardella – Sono molto onorato di poter accompagnare una fase così importante e delicata del nostro partito e spero di riuscire a riunire intorno ad Azione un gran numero di attivisti»

«La partecipazione è il cuore della politica e a Gallarate ho intenzione di ricominciare da qui – ha aggiunto il coordinatore di Gallarate Luigi Fichera – Contatti con gli iscritti, campagna di tesseramento, gazebo in piazza, conoscenza precisa dei bisogni e delle iniziative del comune, contatti con associazioni, commercianti e imprenditori del territorio»