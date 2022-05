Basket UISP a tutta velocità verso le semifinali del campionato

NOTIZIARIO UISP del 25 maggio 2022

VARESE – Basket: “Serie A” tra quarti di finale e playout

Continua, ed entra sempre più nel vivo, il campionato di basket Uisp.

Nei quattro quarti di finale, ecco gli incroci. Il primo è quello fra Montello e La Sezione, prima partita in terra malnatese, parità assoluta al 40′ sul punteggio di 41 pari. Al termine di un match dal basso punteggio, ritorno spettacolare dei montelliani, che espugnano il campo de La Sezione con grande autorevolezza ed è una delle migliori quattro del campionato. Un’emozione unica.

Orange Five in semifinale grazie al 2-0 sulla Pallalcesto. Velate perde in casa la gara uno dei quarti con Busto Arsizio per 76-71. Nella gara di ritorno è super Orange Five, che disputa una partita convincente e brillante, conquistando, con merito la final four.

Dominio di Cassano nell’andata dei quarti di finale con il Master’s Hounds: Cassano vince con quasi 30 punti di scarto, 80-51 per la squadra di Alberti sui lariani di Cantù, con gara due la settimana seguente.

Nella sfida fra Besozzo e Deportivo la qualificazione è conquistata dai besozzesi, i padroni di casa vincono gara uno; gli Horses festeggiano in modo netto, ma per 30 minuti il Deportivo è in scia, prima della fuga evidente dei locali; in gara due vince il Deportivo Elite di 7 punti ma non basta, ma è la prima sconfitta stagionale per gli Horses: varesini fuori dai giochi a testa altissima.

Nelle gare dei playout, vince Vedano Olona sul campo di Rovello Porro, varesotti a segno per 49-44 grazie ad un finale notevole ed incisivo dei Boosters sui comaschi de I Colori del Gusto.

Nella gara fra Villaguardia e Antoniana il referto rosa va agli ospiti, che prevalgono 57-45.

CENTRI ESTIVI – Le proposte multisport di Uisp nel Varesotto



Tornano anche in provincia di Varese i centri estivi multisport Uisp, che puntano su una formula di assoluta qualità: sana alimentazione, movimento e gioco sportivo.

Ecco le proposte sul nostro territorio. A Busto Arsizio, il Csk ha organizzato un centro estivo giornaliero dal 15 luglio al 15 settembre per bambini e ragazzi da 7 a 15 anni, con calcio, karate, pallacanestro, atletica, etc.

A Varese, una proposta arriva da Spazio Kabum, con ginnastica acrobatica, calcio e atletica dal 15 giugno al 30 agosto, per bambini e ragazzi da 7 a 16 anni.

A Gallarate, Impronte Creative accoglie i ragazzi dai 7 ai 15 anni, dal 15 giugno al 15 settembre, con ginnastica acrobatica, atletica, calcio, etc.

A Casorate Sempione, l’Hub del Sempione ha messo a punto moltissime attività dal primo giugno al 31 luglio per bambini e ragazzi da 6 a 14 anni. Si tratta di proposte molto interessanti, che favoriscono l’attività fisica, il divertimento e la socializzazione. Se ne sentiva l’esigenza dopo due anni di stop forzato.

Per informazioni contattare il Comitato Uisp Aps: telefono 0332.813001; email: varese@uisp.it.

SPORT POINT – Il rapporto con i Runts



Il termine “Runts” suona come ostrogoto? Allora, oggi (mercoledì 25) alle 18, non puoi perdere l’occasione di collegarti a Sport Point, il progetto Uisp che mette a disposizione consulenze e risposte immediate per le esigenze di Asd e società sportive.

Nel corso dell’incontro odierno si darà risposta ai principali dubbi emersi sul funzionamento del Registro unico nazionale del terzo settore. Ovvero, il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti.

Ad esempio: non sai come ci si iscrive? Sei indeciso su quale sezione scegliere? Vuoi capire cosa succede alle Asd che sono attualmente iscritte nei registri delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato? Non hai idea di cosa debbano fare le Onlus e di quali informazioni e quali documenti devono pervenire al Runts? Per ricevere tutte le risposte, è sufficiente andare sul sito nazionale di Uisp (www.uisp.it) e seguire le indicazioni.