Il belvedere di Premezzo dedicato ad Alfredo “Willy” Carabelli, tra i fondatori del Gruppo di Protezione Civile

È stato inaugurato questa mattina (21 maggio) l’intitolazione del belvedere di via Tito Minniti, strada di accesso a Premezzo di Cavaria ad Alfredo Carabelli, conosciuto da tutti come “Willy” e persona molto stimata in paese, mancato improvvisamente nell’aprile 2017.

Tra i presenti alla cerimonia il sindaco del paese Franco Zeni e il vicepresidente della provincia di Varese Alberto Barcaro, oltre ai volontari del gruppo locale di Protezione civile. Carabelli era presidente della Protezione Civile dal 26 maggio 2016 e fu uno dei fondatori Gruppo Emergenza Territoriale di Protezione civile di Cavaria con Premezzo, nel 1995.