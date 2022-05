Bocce: iniziato il countdown per il campionato di serie A raffa

Nel Centro Spaziale di Houston nel Texas il 27 maggio è iniziato il conto alla rovescia per la missione spaziale simulata su Marte. Programmato un viaggio di 22 giorni per arrivare nell’orbita del satellite Phoibos e da lì, dopo altri 7 giorni, la partenza per Marte, per concretizzare una serie di esperimenti. Conturbante, anche se virtuale essendo la missione spaziale su Marte prevista per il 2030/2035, l’evento getta una luce vivida sulla capacità dell’intelletto umano nel traguardare conquiste sempre più ardite.

Il giorno dopo, 28 maggio, è iniziato un altro conto alla rovescia sul campionato a squadre di serie A raffa: si è conclusa la quint’ultima giornata e alcuni verdetti cominciano ad apparire quasi definitivi. In testa alla classifica si è staccato un terzetto – Caccialanza, Mosciano e Boville raccolti nello spazio di due punti – che ormai ha prenotato il posto per le final-four che dovranno sancire il nome di chi succederà ai campioni in carica della Caccialanza, avendo portato il vantaggio sulle quarte a 7 punti con sole quattro giornate da disputare.

La rincorsa per il quarto gettone di finale si prospetta incerta, essendo coinvolte tre squadre – Possaccio, Cagliari e Villafranca che deve ricuperare un incontro -: sarà una lotta feroce, Possaccio ha un calendario più agevole, ma deve rendere visita a Cagliari e di questi tempi gli isolani non sono per nulla disposti a onorare la loro fama di ospitalità.

Nel medesimo tempo stanno procedendo altri conti alla rovescia, con l’approssimarsi delle conclusioni dei campionati di promozione. Guardando i gironi nei quali sono impegnate le compagini varesine, si può cominciare a scorgere la formulazione di alcuni verdetti.

Nella prima categoria la Sperone di Milano è ormai sicura vincitrice del girone: è a punteggio pieno, vanta ben otto punti di vantaggio sulla seconda a due giornate dal termine, sconfigge in trasferta la F.lli d’Italia per 5-3 che deve rimandare ad altra occasione le velleità di successo.

Nella seconda categoria Casciago sembra intenzionata a clonare il cammino della Sperone: alla fine del girone d’andata è imbattuta e il passo è talmente spedito da sembrare insostenibile per le altre contendenti.

Infine nella terza categoria la Cuviese incappa nella seconda sconfitta consecutiva e, a meno di miracoli, dovrebbe essere esclusa dalla lotta per il primato del terzo girone. Perde per 7-1 nella tana della Casa del Giovane di Turbigo – sempre più spietata sui suoi campi – e guarda sconsolata la vetta ormai lontana 5 punti. La battaglia riguarda principalmente i milanesi e la Bederese, che batte con il medesimo punteggio Ternate, si mantiene a due punti e sabato prossimo ospiterà proprio la Casa del Giovane. Non c’è bisogno di essere particolarmente dotati di capacità divinatorie per comprendere che sarà una sfida infocata, da dentro-fuori, soprattutto per Bedero che potrebbe diventare padrona del proprio destino: qualora vincesse lo scontro diretto, si porterebbe al comando e, vincendo le ultime due contese, non avrebbe necessità di sperare su incroci di risultati favorevoli.

PILLOLE DI BOCCE

28 maggio – Campionato italiano Serie A – 18a giornata

Boville (RM) – Caccialanza (MI) 4-4 (48-48) Codogno (LO) – Possaccio (VCO) 4-4 (43-45) Classifica Caccialanza, Mosciano 38 – Boville 36 – Cagliari, Possaccio 29 – Villafranca* 26 – Codogno 23 – Fontespina 21 – Kennedy Napoli 20* – Enrico Millo Salerno 19 – Fossombrone 18 – Civitanovese 4.

*una partita in meno

28 maggio – Campionato di promozione 1a categoria – 5a giornata – girone 1 F.lli d’Italia (VA) – Sperone (MI) 3-5 Minopriese (CO) – Malnatese (VA) 4-4 Classifica Sperone 15 – Minopriese 7 – F.lli d’Italia 4 – Malnatese 2

28 maggio – Campionato di promozione 2a categoria – 5a giornata – girone 3 Casciago (VA) – Convegno Maggianico (LC) non pervenuto Bottinelli Vergiatese – Bolongaro (VCO) – 6-2 Riposa Bederese (VA) Classifica Casciago* 9 – Bederese, Bottinelli Vergiatese 6 – Bolongaro, Covegno Maggianico* 3

*una partita in meno

28 maggio – Campionato di promozione 3a categoria – 7a giornata – girone 3 Galimberti (MB) – Malnatese (VA) 5-3 Casa del Giovane (MI) – Cuviese (VA) 7-1 Bederese (VA) – Ternatese (VA) 7-1 Classifica Casa del Giovane 18 – Bederese 16 – Cuviese 13 – Galimberti 7 – Malnatese 5 – Ternatese 1 Campioni Provinciali terna B – Ambienti/Bergamini/Manera – Casciago

Campioni Provinciali terna C – Marsiglia/Politi/Zarini – Renese Campioni Provinciali coppia A – Oldrini/Molinari – Casciago Campioni Provinciali coppia B – BossiT./Terzaghi – Renese Campione Provinciale individuale C – De Angelis – Cuviese 30 maggio – Cuviese – Inizio individuale serale ABCD