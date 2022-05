Il Centro storico italiano di Varese commemora i caduti della strage di Capaci

Il Centro storico italiano, lunedì 23 maggio, nell’ambito della manifestazione “Costituzione e …Poesia per sconfiggere le mentalità mafiose”, a partire dalle ore 17 e 55 ricorderà le vittime della strage di Capaci. Verranno letti i nomi dei caduti (Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani) e sarà osservato un minuto di silenzio. Alle 18 verranno letti i primi tre articoli della costituzione italiana.

Il momento commemorativo, che ha il patrocinio della presidenza nazionale del Ctg (Centro turistico giovanile) ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Varese, si terrà davanti al tribunale di Varese, dove il Prefetto ed il Sindaco di Varese deporranno una corona di fiori. Altre commemorazioni (sempre tra le 17 e 55 e le 18) verranno fatte dall’Associazione nazionale dei carabinieri, dall’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e infine presso il bar The Social (ore 18) e gli oratori di Masnago e Casbeno.