Chiuso per una notte lo svincolo della A8 a Castronno

Chiude per una notte lo svincolo autostradale di Castronno, sulla A8 dei Laghi. Lo stop alla circolazione avverrà nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 maggio e servirà a effettuare alcuni lavori di manutenzione alle barriere antirumore.

La chiusura scatterà alle ore 21 di giovedì 26 e proseguirà sino alle 5 di venerdì mattina: lo svincolo sarà impraticabile in entrata in entrambe le direzioni e quindi sia verso Varese sia verso Milano ma anche in uscita per chi proviene da Milano. Il percorso alternativo prevede l’utilizzo dello svincolo di Solbiate Arno o di Gazzada.