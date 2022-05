Chrono San Martino, vittoria di Losa e Bianchi

“Capitan America raduna folle da record quando organizza combattimenti per beneficenza. E la sua popolarità resta sempre alle stelle. È passato dall’ammirazione a una sorta di venerazione. Chissà cosa ci trova la gente! Dovrebbe essersi stufata dei buffoni in costume come noi. Ma forse ha bisogno di credere in qualcuno o qualcosa di superiore..” Wolverine

A sinistra con la maglietta di Capitan America Fabrizio Luglio dell‘Altletica 3V, tra gli organizzatori della sesta edizione della “Chrono San Martino”, e di fianco a lui il senso più vero dell’iniziativa: un insieme di persone che ogni anno corrono non solo per portare a casa la vittoria ma anche per solidarietà, beneficienza e condivisione. I fondi raccolti dalla manifestazione, infatti, hanno sempre avuto uno scopo benefico e quest’anno saranno destinati alla popolazione ucraina.

La sesta edizione della “Chrono San Martino” si è disputata ieri – domenica 8 maggio – tra Luino e Montegrino e ha fatto segnare la presenza di circa un centinaio di atleti iscritti, segno che la voglia di tornare a correre e stare insieme è tanta.

La gara podistica, una cronoscalata tra le più gettonate del territorio e prima tappa del Grand Prix delle Montagne Varesine, ha visto il successo assoluto di Alessandro Losa: il portacolori della A.S.D Bognanco ha percorso 2,7 km con 320 metri di dislivello in 18’20”, un risultato sufficiente per conquistare il successo ma non a scalfire il record della manifestazione che appartiene a De Lorenzi con 15’57”.

Sul podio maschile, alle spalle di Losa, sono saliti anche Tiziano Santaterra dell’Atletica 3V (18’58”), Fernando Coltro de Runners Valbossa-Azzate (19’09”) e Davide Bonato dell’Atletica Gavirate (19’45”). A completare la top five, Gianluca Dal Bosco, anche lui dell’Atletica 3V, in 20’07”.

Sul podio femminile, invece, per la seconda volta Ilaria Bianchi de La Recastello Radici che ha dominato la gara “rosa” completando il percorso in 21’40”. Seguita da Simona Ferrario de il Campus Varese Runners I in 23’50”, da Elena Soffia de Maratoneti Cassano in 24’38”, da Ombretta Bellorini dell’Atletica 3V in 26’54” e da Elisa Gabrieli in 27’23”.