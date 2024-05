Due serate alla scoperta della bellezza con il Lions Club di Luino

Il Lions Club di Luino ha recentemente ospitato due eventi che hanno esplorato il tema della bellezza attraverso due prospettive uniche: quella dei giardini e dell’arte. Gli incontri, tenutisi nel contesto dell’Agenzia Formativa di Luino, hanno visto la partecipazione di due ospiti d’eccezione, Laura Pirovano e Vanni Cuoghi, ciascuno dei quali ha portato un contributo significativo ed ispiratore su come la bellezza si manifesti nelle loro rispettive discipline.

Vanni Cuoghi: la Bellezza nell’Arte

La prima serata si è focalizzata sull’arte, con la presenza di Vanni Cuoghi, artista, docente e scenografo noto per le sue opere immaginative e colorate. Cuoghi ha presentato “La Bellezza nell’Arte”, un viaggio attraverso immagini che spaziano dalla pittura alla scenografia teatrale. Ha discusso di come l’arte possa catturare e reinterpretare la bellezza, trasformando idee e emozioni in opere visive che comunicano direttamente con l’osservatore.

Attraverso una serie di slide che rappresentavano opere di famosi artisti moderni e contemporanei, Cuoghi ha esaminato il processo creativo dietro ciascuna di esse, dal concetto iniziale alla realizzazione finale. Ha anche parlato delle sue influenze artistiche e di come queste si intreccino con temi personali e universali, creando un dialogo continuo tra l’artista e la sua audience.

Laura Pirovano: la Bellezza nei Giardini

La seconda serata è stata dedicata al verde e alla natura con Laura Pirovano, rinomata plant designer, blogger e autrice di numerosi articoli e libri dedicati ai giardini e al paesaggio. Nel suo intervento, intitolato “La Bellezza nei Giardini”, Pirovano ha esplorato il concetto di bellezza naturale nei giardini, sottolineando come questi spazi possano influenzare positivamente il nostro benessere psicologico e fisico. Ha condiviso con il pubblico le tecniche per creare giardini che non solo siano esteticamente piacevoli, ma che funzionino anche come oasi di tranquillità e ispirazione per chi li frequenta.

Pirovano ha illustrato vari approcci al design del paesaggio che incoraggiano la biodiversità e rispettano l’ambiente locale, enfatizzando l’importanza di scegliere piante adatte al clima e al terreno di ciascun giardino. La sua presentazione è stata arricchita da esempi visivi di giardini da lei visitati e studiati in tutto il mondo, dimostrando come la scelta consapevole di piante e la cura dei dettagli possano trasformare un semplice spazio verde in un capolavoro vivente.

“Le due serate organizzate dal nostro Club hanno offerto l’opportunità di vedere la bellezza attraverso gli occhi di due professionisti di talento, ciascuno dei quali ha aperto una finestra su mondi tanto diversi quanto affascinanti. I nostri soci sono usciti dagli incontri arricchiti e ispirati, con una nuova apprezzamento per come la bellezza possa essere percepita e creata in modi così diversi ma ugualmente profondi”, così commenta Maurizio Pesenti, Presidente del Lions Club Luino