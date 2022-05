Dal bosco di Induno Olona spunta una lattina di Coca Cola abbandonata 44 anni fa

Trovare rifiuti nei nostri boschi purtroppo non fa quasi più notizia ma se il rifiuto ha una data ben leggibile, stampata sopra, che risale ad oltre 40 anni prima, allora un po’ di curiosità viene.

Mondiali di calcio del 1978, l’Argentina vince il suo primo trofeo con Menotti in panchina, Passarella in difesa, Kempes e Bertoni in attacco. Qualcuno, probabilmente, quell’anno ha buttato nel bosco una lattina di coca cola (edizione speciale per i Mondiali argentini di calcio) e 44 anni dopo la stessa lattina è ancora lì quasi intatta, solo un po’ scolorita, tutta schiacciata.

Il ritrovamento è del nostro lettore Andrea, registrato in una zona boschiva di Induno Olona il 12 maggio 2022.