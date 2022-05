Decima puntata di “Malnate da Raccontare”: le cave di molera

Avete mai sentito parlare del fossile di sirena nelle cave di molera di Malnate? È una delle tante storie che sono nate negli anni dalle cave che si trovano nella Valle del Lanza e che attraggono turisti per la loro bellezza e anche per le leggende che si portano in dote.

Di fossili, scalinate misteriose e ruote antiche parla anche la decima puntata di “Malnate da Raccontare”, che racconta la storia della città con brevi video realizzati da Alvise Luchetta.

Ecco la nuova puntata, buon divertimento: