Elezioni Gerenzano, la proposta di Idee in Comune: “Chiediamo un confronto pubblico tra candidati sindaco”

È la proposta di un confronto pubblico fra i candidati sindaco di Gerenzano quella che la lista civica Idee in Comune lancia ai candidati sindaco Stefania Castagnoli e Ambrogio Clerici in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno.

A spiegare la proposta, la candidata sindaco Lisa Molteni: «Mi piacerebbe avere la possibilità di confronto all’americana. Siamo in tre, facciamo la politica come si faceva una volta, quindi con un incontro che dia la possibilità ai cittadini di vedere e di ascoltare le risposte e le idee di ognuno dei candidati». perché quest’anno ce n’è per tutti i gusti, la lista di sinistra e la lista di destra e una lista civica.

«Ognuno di noi ha delle caratteristiche differenti, c’è una lista civica e una lista di destra e di sinistra. Confrontiamoci, noi lanciamo la sfida» conclude la candidata Molteni.