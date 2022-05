Frontalieri: arriva sul lungolago di Luino l’ordinanza “anti code”

Tenendo conto del flusso veicolare che interessa il lungolago di Luino nelle ore di rientro dei lavoratori frontalieri dalla vicina svizzera, l’arrivo della bella stagione e dei cittadini provenienti dai comuni limitrofi, condizioni che determinano un rallentamento del transito in entrata sulla strada statale SS 394, il Comune di Luino e la Polizia Locale hanno deciso di “regolarizzare” quanto già accade con un’ordinanza, disponendo misure alla viabilità.

L’obiettivo della nuova ordinanza è quello di limitare, per quanto possibile, le immissioni laterali sul lungolago di Luino, da via XV Agosto, che influiscono negativamente sulla scorrevolezza del traffico. Così dalle 17, per il tempo necessario al deflusso regolare, è istituito il divieto di svolta a sinistra lungo la rotonda Garibaldi (quella davanti a Palazzo Verbania) per tutti i veicoli provenienti da via XV Agosto (ad eccezione degli autobus di linea, dei mezzi delle forze di polizia e dei mezzi di soccorso). Ci sarà, invece, l’obbligo di svolta a sinistra in direzione di Via Vittorio Veneto o a destra verso Maccagno.

«In realtà non cambierà nulla rispetto a quanto già accade – commenta l’assessore alla Polizia Locale, sicurezza e protezione civile Ivan Martinelli – con questa ordinanza, però, si darà la possibilità agli agenti di Polizia locale, impegnati sul posto, di potersi allontanare in caso di emergenza e agli automobilisti di diventare più autonomi. Il controllo non mancherà ma ciò che ci auspichiamo è che i cittadini seguano le modifiche introdotte nelle ore di punta. L’obiettivo è quello di alleggerire la viabilità e dare una maggiore attenzione all’attraversamento pedonale nei pressi di Palazzo Verbania. Questo passaggio, infatti, soprattutto nel fine settimana quando l’affluenza di turisti e cittadini è tanta, sarà presidiato dagli agenti».