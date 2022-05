Gorla Minore unita in un abbraccio commosso all’assessore Migliarino, dopo la scomparsa della moglie Concetta

Chiunque conosca Giuseppe Migliarino, ex sindaco e ora Assessore ai Lavori pubblici di Gorla Minore, ha ben chiara la sua dedizione al lavoro e all’impegno civile. Eppure tutti quelli che hanno avuto a che fare con lui, hanno presente quell’impeto con cui, ogni volta, puntualmente, terminati gli impegni ufficiali, salutava giornalisti, cittadini e altri consiglieri/assessori con un «Io vado, torno a casa da mia moglie».

È questa immagine, di un uomo che non vede l’ora di correre dalla sua compagna di una vita, che oggi è venuta a tutti in mente in paese, quando si è diffusa la notizia della scomparsa di Concetta, l’amata moglie 65enne.

«Il mio cuore si è spezzato, la luce dei miei occhi oggi mi ha lasciato. Porterò con me il tuo sorriso e i ricordi di quanto il nostro amore ha saputo costruire. A Lei dedico la stupenda poesia di Pablo Neruda “Il tuo sorriso”» ha scritto con amore Migliarino, comunicando quanto avvenuto ai suoi concittadini.

Immediato il cordoglio della comunità, che si è stretta in un abbraccio sentito all’uomo, che ha perso la donna con la quale ha condiviso ogni sorriso, dolore, impegno e progetto.

«Il mio pensiero è per Giuseppe che in questo momento è nel dolore ma nello stesso tempo esprime un amore immenso. Sono l’esempio di una coppia che ha vissuto intensamente la vita nel dolore e nella gioia con forza determinazione e rettitudine un esempio per Antonio, per me e secondo me per tanti» ha voluto evidenziare il sindaco e amico Vittorio Landoni.

Non sono ancora stati resi noti i dettagli sul Funerale. L’articolo sarà aggiornato con le informazioni per poter partecipare al saluto della cara Concetta.

Da parte di chi scrive e dell’intera redazione di VareseNews tanta commozione e affetto a Giuseppe, in questo momento di dolore. Amori così belli e grandi sono rari da trovare.