Infortunio sul lavoro a Brebbia: cade da una scala mentre monta una rete antigrandine

Infortunio sul lavoro questa mattina, poco depo le 10, a Brebbia in via Roma al civico 69. Un uomo di 65 anni è caduto da una scala da un’altezza di circa due metri. Dipendente di una ditta esterna, stava montando la rete antigrandine di protezione quando la scala che aveva appoggiato al muro si è ribaltata. La vittima è caduta battendo la testa e poi la schiena.

Sono stati subito allertati i soccorsi e un’ambulanza e l’elisoccorso sono arrivati in meno di un quarto d’ora. L’uomo, cosciente, è stato trasportato in codice giallo in elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale dell’Unità Organizzativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Insubria.