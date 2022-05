La gita a bambini e studenti lombardi la regala Zoom, il bioparco di Torino

Ingresso gratuito a Zoom per tutti i bambini e gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e scuole primarie della Lombardia che non hanno ancora visitato il parco con la propria classe.

L’iniziativa è promossa dal Bioparco Zoom Torino per tutto il mese maggio per dare ai bambini la possibilità di “rimediare” alle gite d’istruzione saltate negli ultimi due anni a seguito delle limitazioni dovute alla pandemia e che stentano a ripartire nonostante la fine dello stato d’emergenza.

Un’attività pensata come supporto alla mission educativa perseguita dalle scuole e rivolta ai ragazzi affinché possano partecipare gratuitamente ad una “gita” – da usufruire privatamente – entro la fine di maggio.

«Con nostro grande entusiasmo abbiamo, da poco, avuto il piacere di riaccogliere le prime gite e rivedere i piccoli alunni ci ha dato un’immensa gioia – spiega Umberto Macario, ceo di Zoom – Tuttavia, la maggior parte degli istituti scolastici non risulta ancora nelle condizioni di poter organizzare le uscite didattiche».

Da qui l’idea di replicare il progetto già avviato nel 2021, dando l’opportunità a tutti gli studenti che non sono riusciti a visitare ZOOM con la propria classe, di vivere un’esperienza educativa a contatto con la natura ed in sicurezza: un supporto per gli istituti scolastici, ma anche e soprattutto per le famiglie, che possono così portare gratuitamente al parco i più piccoli, offrendo loro la possibilità di vivere in serenità un momento divertente ed emozionante all’aria aperta, a diretto contatto con la natura.

L’iniziativa sarà rivolta agli studenti di circa 5.500 scuole d’infanzia e primarie di tutta la Lombardia e consisterà in un biglietto omaggio per una visita gratuita, da usufruire privatamente, dedicato a tutti i bambini.

Il biglietto gratuito potrà essere scaricato direttamente dal link www.zoomtorino.it/scuole, compilando il form dedicato.

Durante il mese di Maggio si potrà visitare ZOOM Torino tutti i giorni dalle 10 alle 19.

Zoom Torino è il primo bioparco immersivo d’Italia realizzato seguendo una nuova concezione, lontano dalla vecchia e ormai superata idea di zoo tradizionale: senza reti, gabbie o cancelli, ma solo cespugli e vasche d’acqua che fungono da barriere naturali. 160.000 metri quadrati dove incontrare gli animali in habitat ricreati ad hoc per loro (Serengeti, Hippo Underwater, Madagascar, Asia, Anfiteatro di Petra, Baia dei Pinguini, Bolder e Malawi Beach, Fattoria del Baobab, Tempio delle Tigri, Lontre di Manakara) in un percorso emozionante e sorprendente, alla scoperta di due continenti – Africa e Asia – con l’obiettivo di fare conoscere e proteggere gli animali, conservare e difendere le specie a rischio, sostenere la ricerca e approfondire le tematiche ambientali.

Zoom Torino è in strada Piscina, 36 a Cumiana (To).

Per maggiori informazioni telefonare allo 011.9070318 oppure scrivere a info@zoomtorino.it.