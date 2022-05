La Polizia Locale di Varese si forma sulla nuova piattaforma che collega le telecamere in città

Si è svolto questo pomeriggio (mercoledì) l’appuntamento di formazione della Polizia locale sull’uso del nuovo sistema unico di videosorveglianza, supervisionato in contemporanea dalla Polizia di Stato, Carabinieri e agenti della Locale. Nelle settimane scorse infatti il Comune ha collegato tutte le telecamere presenti in città alla nuova piattaforma digitale che consente di gestire automaticamente le immagini che arrivano dalle videocamere. I filmati poi finiscono contemporaneamente sugli schermi delle Forze dell’Ordine e degli agenti della Polizia locale di Varese.

Questo passaggio è stato possibile grazie all’intervento realizzato in questi mesi che ha visto la sostituzione di decine di videocamere obsolete con impianti di ultima generazione, come ad esempio in piazza Repubblica, o nelle zone davanti alle scuole e in varie parti del centro cittadino.

Su tantissimi altri impianti esistenti invece è stata fatta la manutenzione necessaria per aumentarne le prestazioni. Infine ci sono quelle nuove che si stanno installando nella zona stazioni e in altre aree che porteranno, alla fine dei lavori, il numero delle videocamere a quasi 200 impianti. A questo si aggiunge la completa riqualificazione dell’illuminazione pubblica che ha portato più luce in città e in vie che ne erano sprovviste.

«Maggiore sinergia, efficacia e presidio del territorio grazie alla moderna tecnologia che abbiamo installato – spiega l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – Sono questi gli obiettivi della nuova piattaforma digitale che sta entrando in funzione. Il nuovo sistema inoltre ci consentirà di operare in stretta sinergia con le Forze dell’ordine. Nei prossimi giorni presenteremo le prestazioni e il funzionamento del nuovo sistema di videosorveglianza».