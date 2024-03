Nuove telecamere a Varese: nella via della movida, a San Fermo e al Sacro Monte prima del Giubileo

E’ stato approvato il progetto della amministrazione di Varese per l’installazione di nuove telecamere in città. L’obiettivo è accedere al finanziamento ministeriale per l’installazione di nuovi impianti di sicurezza in diverse aree della città, tra cui il quartiere di San Fermo, via Cavallotti, nella zona della movida nel centro città, e al Sacro Monte.

«Si tratta di un intervento inserito nel progetto di complessivo rinnovamento e riqualificazione del sistema di videosorveglianza urbana – spiega l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – che ha portato a sostituire telecamere obsolete con impianti di ultima generazione, aggiungendone di nuovi in punti strategici, come ad esempio i parchi urbani o in prossimità delle scuole. Impianti che sono connessi a un nuovo software gestionale, che consente di acquisire immagini e di condividerle in modo tra le Forze dell’ordine, per un maggior presidio del territorio in ottica di prevenzione. I punti individuati in cui verranno installate sono piazza Spozio, nel cuore del quartiere di San Fermo, via Cavallotti nell’area della movida del centro, e Sacro Monte, zona al centro di grandi flussi di persone anche in vista dell’imminente Giubileo».

Il progetto è stato approvato a livello tecnico per l’accesso al finanziamento ministeriale.

L’iter prevede che ora venga valutato dal Comitato ordine e sicurezza pubblica prima di essere inviato al Ministero per l’approvazione finale. L’importo previsto delle opere è di circa 85 mila euro, di cui quasi 60 mila da bando ministeriale, mentre circa 25 mila euro saranno appannaggio del Comune di Varese.