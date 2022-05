La sicurezza a Varese conta su 100 telecamere ad alta definizione

Presentato alle autorità e a tutte le Forze dell’Ordine di Varese il nuovo impianto di sicurezza della città che, tramite fibra ottica, collega la Centrale Operativa della Polizia Locale con 100 telecamere ad alta risoluzione dislocate in diversi punti strategici del centro e dei quartieri.

«Nei prossimi mesi, entro la fine de cantiere delle Stazioni, installeremo altri dispositivi per completare il sistema che alla fine conterà 200 telecamere per un investimento complessivo di 200 mila euro», ha spiegato il sindaco Davide Galimberti accompagnando le autorità a visitare la Centrale operativa del Comando della Polizia locale di via Sempione.

“Il futuro della sicurezza passa da qui”, ha commentato il procuratore della Repubblica Daniela Borgonovo. Accanto a lei il prefetto Salvatore Rosario Pasquariello, il questore Michele Morelli, e i comandanti Giancluca Piasentin (Carabinieri), Crescenzo Sciaraffa (Guardia di Finanza) e Matteo Ferrario (Polizia locale). Sono stati proprio gli uomini in divisa a porre maggiori domande su potenza e potenzialità del nuovo sistema di videosorveglianza della città.

La gestione del Server rimane in capo al Comune di Varese, ma «l’impianto è collegato contemporaneamente a tutte la centrali operative di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza tramite fibra ottica, con netto miglioramento della qualità delle immagini e, di conseguenza del potenziale investigativo delle immagini catturate», ha spiegato l’assessore alla sicurezza Raffaele Catalano.

L’impianto, già in attività da qualche settimana (anche se l’aggiornamento degli operatori è appena terminato), ha già dato significativi risultati alle indagini su un episodio di cronaca di due settimane fa, in piazza Repubblica.

L’INVESTIMENTO

Delle 70 videocamere presenti in città prima che partisse il progetto per creare il nuovo impianto di sicurezza di Varese, dieci, già con una risoluzione 4k, sono state ammodernate per essere collegate alla fibra ottica. Le altre 60 sono state tutte sostituite con altre più moderne, tutte ad alta definizione, fisse e “brandeggianti”, ovvero orientabili a 360 grandi con possibilità di ingrandire fino a 30 volte le figure riprese.

Installate anche altre 30 telecamere, con le stesse caratteristiche, 10 delle quali a cura di City Green Light all’interno del progetto di illuminazione pubblica per la città di Varese. Ci siamo occupati di integrare in alcuni punti l’illuminazione pubblica alla videosorveglianza, con l’obiettivo di aiutare a combattere la criminalità”, hanno spiegato Tommaso Naldi e Aurora Caggiano di City Green Light Italia.

Entro la fine del cantiere delle Stazioni le telecamere di ultima generazione installate e collegate via fibra alle centrali operative delle Forze dell’Ordine di Varese raddoppieranno e saranno 200.

COME FUNZIONANO LE TELECAMERE

Le immagini registrate grazie alle nuove telecamere e al collegamento in fibra ottica saranno conservate per 10 giorni prima di essere sovrascritte.

Gli operatori di tutte le centrali operative collegate avranno la facoltà di “muovere” e “orientare” la telecamera o ingrandire le immagini sia in diretta sia in differita, dall’archivio, nei 10 giorni in cui le immagini rimarranno a disposizione per essere eventualmente acquisite in caso di incidenti o necessità di indagine e accertamenti.

Le potenzialità tecniche dell’impianto permettono di cogliere in maniera definita piccoli dettagli fino a 200 metri di distanza con ottime risoluzioni, anche di notte.