Nuove telecamere, più sicurezza per i parchi di Varese

Al via i lavori per aumentare la sicurezza in quattro parchi della città, grazie all’installazione di nuove telecamere nelle aree verdi pubbliche: Perelli, Giardini Estensi, Mantegazza e Villa Mylius. L’importo complessivo dell’intervento è di circa 108 mila euro, per il quale il quale il Comune di Varese ha ricevuto un finanziamento di 80 mila da un bando regionale.

L’intervento consentirà di potenziare il sistema di videosorveglianza in città attraverso l’installazione di nuove telecamere e la completa sostituzione di quelle esistenti con impianti di ultima generazione. Tutte le nuove telecamere nei parchi verranno poi connesse alla nuova piattaforma digitale, a cui sono già collegate quelle presenti in città, che consente la visualizzazione delle immagini in modo simultaneo da parte delle centrali operative delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

«Si tratta di un intervento importante per migliorare ancora di più la sicurezza e tutelare il decoro dei parchi cittadini più frequentati della città», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Civati.

«Il sistema digitale che abbiamo presentato poche settimane fa, e già operativo in città, si estende ora anche ai parchi cittadini – spiega l’assessore alla Polizia locale Raffaele Catalano – garantendo un maggior presidio grazie alle nuove videocamere di ultima generazione».