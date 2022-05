La vetrata di Paolo VI al Sacro Monte di Varese ritrova luce

Domenica 29 maggio due visite guidate portano alla scoperta della vetrata di Paolo VI di Trento Longaretti nella Chiesa dell’Annunciata a Santa Maria del Monte, che ha ritrovato luce dopo l’intervento di pulitura.

Un’opera maestosa che abbellisce il soffitto della chiesa, un inno a Maria e un omaggio all’arcivescovo di Milano e Papa eletto cinquantanove anni fa, nel giugno 1963. Una figura legata anche al Sacro Monte, dove è ricordato anche dalla statua di Floriano Bodini restaurata quarttro anni fa.

La visita sarà l’occasione per conoscere la genesi dell’opera, la tecnica di realizzazione e la commissione di mons. Pasquale Macchi.

Il ritrovo è al Museo Baroffio, piazzetta del Monastero: la visita dura un’ora e costa 5 euro.

Domenica 29 maggio al Sacro Monte è previsto (ore 18:15) anche il concerto Ave Maria, della Schola Cantorum del Santuario di Rho, con direttore Achille Nava e organista Claudio Vegezzi.

Evento gratuito, non occorre la prenotazione

I prossimi appuntamenti al Sacro Monte di Varese

Venerdì 03 giugno ore 10

FORME PER L’ACQUA AL MUSEO POGLIAGHI

Quante forme prende l’acqua? Per bere, raccogliere, versare, mescere: attraverso la straordinaria collezione di Casa Pogliaghi conoscerai i contenitori per liquidi in uso nella Grecia classica e nella cultura orientale, attraverso la ceramica rinascimentale e il vetro veneziano e boemo. Un’occasione per

ammirare l’internazionale raccolta di Lodovico Pogliaghi e per viaggiare nella storia seguendo l’acqua.

Ritrovo > alla fontana del Mosè: Viale del Santuario, 64, 21100 Varese

Costo > tour gratuito | biglietto di ingresso al Museo € 4 cad. tariffa ridotta.

Per iscrizioni > alfavarese.it/unesco