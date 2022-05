Libriamoci: la festa culturale del IC Varese 5 torna al Teatro Apollonio

Dopo due anni difficili di Pandemia LibriAMOci torna al Teatro Apollonio martedì 24 maggio 2022, dalle ore 9.30 (ingresso riservato a studenti e loro familiari).

Per la sua XVI edizione (qui il racconto della XIII edizione), la grande manifestazione culturale promossa dall’Istituto Comprensivo Varese5 Dante Alighieri ha scelto un tema dal forte valore ideale: “L’amore per la natura, per la musica e per l’arte è la chiave per superare tutti i confini”.

All’evento nato per motivare gli studenti alla lettura, partecipano tutti bambini e i ragazzi delle scuole dell’Istituto comprensivo iscritti alle classi 4^e 5^ primaria e alle secondarie, invitati a preparare elaborati originali sul tema.

Durante la manifestazione ci sarà il concerto degli alunni della sezione musicale e l’esibizione canora dei bambini preparata assieme agli insegnanti e agli esperti di Solevoci.

Inoltre saranno premiati gli studenti che hanno partecipato al concorso di poesia intitolato a Giacomo Ascoli, ex studente della Dante.