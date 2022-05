Maggio e dichiarazione dei redditi: novità e scadenze del 730 e Unico persone fisiche

Con il mese di maggio si entra nel vivo del periodo dichiarativo. Ed è facile perdersi fra moduli da compilare, istruzioni, codici e quadri. Per far chiarezza ricordiamo che sono due i modelli dichiarativi per i contribuenti: uno è il 730, ed è rivolto a dipendenti e pensionati e l’altro è la dichiarazione Persone Fisiche (l’ex 740). Un modello quest’ultimo dedicato ai liberi professionisti (partita IVA), ma anche per chi deve trasmettere la dichiarazione dei redditi di lavoro autonomo, oppure per altri tipi di redditi che, per svariate ragioni, non possono essere inviate con il classico Modello 730. E in entrambe le modalità le novità sono le più svariate: si potranno detrarre le spese per il Superbnus, per l’installazione delle colonnine elettriche e anche pe le iscrizioni dei propri figli nelle scuole di musica.

Ma partiamo con ordine. Innanzitutto va segnalato che riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente prevede che dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro. Poi, come anticipato prima, è stato introdotto anche il credito d’imposta prima casa under 36. In questo caso «è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE – precisano dall’Agenzia dell’Entrate -, ma non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA».

È contemplato anche il Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi Sismabonus e Ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%. Ed è necessario apporre il visto di conformità per le spese successive al 12 novembre. Nell’elenco ci sono anche le spese per le colonnine di ricarica. Si potranno inserire gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 (previsti dei nuovi limiti di spesa). C’è anche il recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. E non manca il bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione. Da non dimenticare che si potrà fruire in dichiarazione anche del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione del consumo di contenitori in plastica.

Si potranno detrarre le spese veterinarie, già perchè è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione. Ed è, inoltre, possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro.

Novità anche sul comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021). Per ultimo va segnalato che dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

Scadenze

Il modello Persone Fisiche, secondo quanto segnala l’Agenzia dell’Entrate, deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. La scadenza del pagamento delle imposte è per il 30 giugno. Si segnala, inoltre, che sul sito dell’Agenzia dell’Entrate è stato messo online il software compilazione e controllo di Redditi Persone fisiche, Redditi Società di persone, Redditi Società di capitali, Redditi Enti non commerciali, Consolidato nazionale e mondiale, 770 e Irap Clicca qui . Da aggiungere che coloro che possono presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea lo dovranno fare negli uffici postali tra il 2 maggio e il 30 giugno. La disponibilità del 730 precompilato è prevista per il 23 maggio. Mentre il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è previsto per il 30 settembre. Da segnare in calendario anche la scadenza del 31 maggio, questo è il termine utile per poter recuperare il credito d’imposta nello stipendio del mese di luglio.