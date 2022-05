Una “nuova” aula lettura per la scuola primaria di Azzate

Il covid ci aveva messo lo zampino e aveva tenuto lontano i bambini, ma anche i genitori, da quell’aula lettura che doveva essere risistemata. Ora che siamo tornati a vivere “in comunità” l’Associazione Genitori della scuola primaria di Azzate ha completato l’opera cominciata qualche tempo fa.

L’aula lettura è tornata a disposizione degli alunni ed è bella, luminosa e piena di libri. Il posto ideale per volare con la fantasia. Merito di genitori caparbi che non si sono fatti scoraggiare dalle difficoltà dovute alla pandemia. I lavori all’aula lettura, cominciati mesi fa, si erano interrotti ma è appena è stato possibile i genitori, mamme e papà, hanno ripreso in mano gli attrezzi e sono tornati nella scuola primaria di Azzate Luigi Castiglioni per finire l’opera iniziata.

Hanno ridipinto i muri, abbellito le pareti con un murale, cambiato il parquet: «Ci abbiamo messo il nostro tempo e la nostra energia – spiega Saverio Cuda dell’associazione genitori – e anche un po’ dei nostri soldi. Ma siamo davvero soddisfatti del lavoro fatto. I bambini sono già tornati ad occuparla e vederli immersi nella lettura è davvero un piacere».