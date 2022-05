Patrini Malnate da 10. A Firenze un’altra larga vittoria

Prosegue il percorso netto dei Patrini Malnate, che a Firenze dopo la sosta di due settimane, si sono imposte al campo “Vita” con un rotondo 10-1 sulla Fiorentina Bxc.

Ottima prestazione per i ragazzi di coach Francesco Volo che ottengono il quarto successo in campionato in altrettante gare disputate.

La Fiorentina si è schierata con una squadra a maggioranza femminile, sia per quanto riguarda le giocatrici, sia per le assistenti vedenti e ha fatto la sua gara al meglio, realizzando un punto e rimanendo concentrata fino all’ultima pallina. La partita è terminata all’ottava ripresa per impossibilità di rimonta con il punteggio di 10-1 per i Patrini, con Casale, Rosafio e Neto sugli scudi in casa malnatese.

CLASSIFICA: Fortitudo, Patrini Malnate, Lampi Mi, Umbria Redskins 8. Thurpos Ca, Tigers Ca 4; Fiorentina, Leonessa, Thunder’s Mi 2; Roma All Blinds, Blind Fighters 0.