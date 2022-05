Ristrutturazione casa: quali vantaggi nell’utilizzare il microcemento?

Il microcemento è un rivestimento continuo molto apprezzato per i notevoli risultati estetici, ottenuti a prezzi contenuti e senza creare macerie derivanti da lavori di costruzione. Come confermano gli esperti di microcemento Roma, i rivestimenti in questo materiale permettono di ottenere una casa più bella con il minimo sforzo, in tempi brevi e con costi contenuti.

Bellezza e rapidità con il microcemento

Il microcemento permette di unificare immediatamente il look di una stanza: viene applicato a muri oppure ai pavimenti, per creare un’immediata continuità visiva, degna del catalogo di una rivista d’architettura. La stanza viene così valorizzata, sia nelle dimensioni che nella luminosità; anche l’arredo viene risaltato, poiché il rivestimento in microcemento crea un vero e proprio palco, senza crepe, fessure o giunti, rendendo l’arredo protagonista di una stanza che trasuda modernità e design.

Questo materiale può essere applicato ovunque, anche se viene usato per eccellenza nelle cucine, nei bagni o negli esterni, poiché resistente all’acqua e ai raggi UV. Il rivestimento può essere montato su un’enorme varietà di materiali, in modo rapido e senza lavori lunghi o ingombranti. Per una ristrutturazione è il materiale ideale: si applica con rapidità e permette di emulare e far risaltare qualunque stile. Esistono numerose tipologie e colori di microcemento, per questo è il rivestimento ideale per qualsiasi stile, da quello moderno al vintage, dal rustico al posh.

Forza e risparmio per la tua ristrutturazione

Il microcemento è un materiale estremamente resistente. È composta naturalmente da cemento, da resine a base d’acqua e arricchito di pigmenti minerali e additivi; la sua composizione lo rende un materiale estremamente versatile, poiché ha una straordinaria capacità di adesione. Per questo motivo, il microcemento può essere utilizzato agevolmente per ricoprire superfici orizzontali e verticali.

La copertura risultante non sarà solo bella, ma anche molto resistente. Il microcemento resiste ai raggi UV, alle sollecitazioni meccaniche e anche a quelle chimiche, dunque garantisce rivestimenti resistenti a qualunque condizione climatica (per questo viene utilizzato per lavori di ristrutturazione all’esterno della casa e nel giardino). I rivestimenti ottenuti saranno resistenti a graffi e urti, ma anche agli agenti chimici presenti nei detergenti, garantendo una pulizia facile e senza stress. Il microcemento è anche un materiale antiscivolo, ideale per rinnovare la piscina: rivestimenti lungo il bordo vasca daranno un nuovo look e maggiore sicurezza al vostro giardino.

Applicare il microcemento è un’operazione relativamente semplice e che non richiede l’utilizzo di macchinari, per cui applicare questi rivestimenti avrà un prezzo ridotto, poiché richiederà una manodopera limitata. I lavori saranno inoltre estremamente rapidi, consentendovi di godere della vostra ristrutturazione in tempi brevi e con il minimo inconveniente.