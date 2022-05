Ritornano gli eventi “Con VareseNews”: si apre con i Patrini Malnate

Ritornano gli appuntamenti “Con VareseNews”. La prima serata di ripresa degli eventi organizzati da o con VareseNews sarà mercoledì 1 giugno a Malnate, quando verrà presentato il documentario “La libertà in un diamante”.

L’appuntamento è all’aula magna “Falcone-Borsellino” delle scuole medie di via Baracca. Verrà proiettato in esclusiva il video che traccia la realtà della squadra di baseball per ciechi Patrini Malnate.

Interverranno le istutuzioni malnatesi, il direttore di VareseNews Marco Giovannelli e tutta la squadra dei Patrini, che riceverà la nuova divisa da gara targata “VareseNews”.