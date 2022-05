Sabato 28 maggio porte aperte al Centro Next Fertility ProCrea di Lugano

Sarà possibile partecipare in presenza previa registrazione oppure seguire la diretta streaming su Facebook, senza necessità di prenotazione. In entrambi i casi si tratta di un evento completamente gratuito

Il Centro Next Fertility ProCrea di Lugano è lieto di annunciare l’ultimo appuntamento porte aperte della stagione 2021/2022, in programma sabato 28 maggio a partire dalle ore 14.15. Si tratta di un open day dedicato a tutte le coppie che desiderano visitare la clinica e conoscere la nostra équipe.

Sarà possibile partecipare in presenza previa registrazione oppure seguire la diretta streaming su Facebook, senza necessità di prenotazione. In entrambi i casi si tratta di un evento completamente gratuito.

La nostra clinica crede sempre fortemente nel dialogo con i propri pazienti e vuole rimanere il più possibile vicina alle coppie che si trovano ad affrontare problemi di infertilità. Da anni, Next Fertility ProCrea organizza gli eventi “Porte Aperte”, con un programma di incontri liberi e gratuiti durante i quali gli specialisti si mettono a disposizione per coloro che vogliono approfondire le tematiche legate alle difficoltà di concepimento.

Interverranno:

Dr. Gian Marco Momi , Direttore Laboratorio IVF

, Direttore Laboratorio IVF Dr. Cesare Taccani, Ginecologo e specialista in procreazione medicalmente assistita.

Tra gli argomenti trattati approfondiremo: cosa si intende per infertilità, la biologia della riproduzione, le tecniche di procreazione medicalmente assistita, gli ultimi aggiornamenti in ambito diagnostico, quali sono le terapie e i trattamenti disponibili presso il Centro.

“Porte Aperte” è proprio questo: un momento di incontro con gli specialisti del Centro. A rendere ancora più speciale questo ultimo incontro, sarà la presenza di due ex pazienti che verranno a testimoniare il loro percorso in NextFertility ProCrea, al fine di infondere fiducia e speranza in tutte le coppie che vogliono intraprendere o che stanno affrontando un percorso di PMA.

Al termine dell’incontro, i nostri professionisti saranno a disposizione per rispondere alle vostre domande e risolvere tutti i dubbi che possono insorgere nelle coppie che stanno affrontando o desiderano iniziare un percorso di PMA.