Scontro in A8 tra Castronno e Solbiate Arno, un ferito

Incidente sull’autostrada A8 tra Castronno e Solbiate Arno in direzione Milano attorno alle 17,30 di oggi, mercoledì. Per cause da chiarire un camion e un auto si sono scontrati e un uomo di 69 anni è stato soccorso da un’ambulanza in codice giallo. In direzione Milano si sono formate lunghe code.