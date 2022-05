Scontro tra due auto a Lonate Pozzolo, un palo della luce cade in strada

Due auto si scontrano, una sbanda e sbatte contro un palo della luce, che cade sulla strada. È successo oggi – lunedì 16 maggio – poco prima delle 13 a Lonate Pozzolo, sulla Statale 527 Bustese.

La strada è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia Locale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata. I cavi della corrente hanno impedito al grosso palo di cemento di rovinare a terra e andare in pezzi.

I due soggetti coinvolti nell’incidente, un ragazzo di 22 anni e un uomo di 46 non hanno riportato ferite gravi, tanto è vero che solo uno è stato accompagnato in ospedale dai soccorritori in codice verde.