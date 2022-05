Taino festeggia il successo di Covi, «Siamo orgogliosi di te, Alessandro»

Tra coloro che hanno esultato insieme ad Alessandro Covi per la sua vittoria sulla Marmolada, non poteva certo mancare la comunità di Taino, il suo paese. «Un’impresa sportiva leggendaria – scrive a nome di tutti i cittadini il sindaco Stefano Ghiringhelli -, quella del nostro concittadino Alessandro Covi che ieri ha vinto la 20esima tappa del Giro d’Italia».

«Un ragazzo d’oro – prosegue il primo cittadino –, che non ha mai smesso di rincorrere il proprio sogno, coronato ieri, quando gli occhi di tutto il mondo del ciclismo erano puntati su di lui, mentre tagliava in solitaria il traguardo sulla Marmolada. Niente nasce dal caso: Alessandro ha coltivato il suo straordinario talento ogni giorno attraverso allenamento e sacrifici. È ancora giovanissimo ma deve essere un esempio per tutti noi e per tutti i nostri giovani. Lo avevamo detto l’anno scorso al Battesimo Civico del 2 giugno e lo ribadiamo ancora di più oggi che Alessandro, il Puma, porta il nome di Taino in tutto il mondo».

«Nel maggio del 2019 sempre – conclude Ghiringhelli -, sotto la pioggia, trionfavi a Taino, oggi al Giro d’Italia. Siamo orgogliosi di te».