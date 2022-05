Triestina – Pro Patria in diretta

Secondo turno playoff per la Pro Patria, impegnata al Nereo Rocco di Trieste. Dopo aver sbancato il Rigamonti Ceppi di Lecco, contro la quinta forza del campionato i tigrotti di Busto Arsizio sono nuovamente costretti alla vittoria nei 90 minuti per accedere alla fase nazionale delle eliminatorie valida per la promozione in Serie B.